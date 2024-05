Novos Mercedes 100% elétricos entregam mais eficiência e esportividade

A marca confirma a chegada ao Brasil dos atualizados modelos EQA 250 e EQB 350 4Matic, com preços de R$ 399.900,00 e R$ 449.900,00. Design, tecnologia e autonomia foram aprimorados nos veículos eletrificados.

A principal evolução estética está na nova grade frontal com o padrão de estrelas em fundo na cor preta - presentes em outros automóveis elétricos da Mercedes-Benz. Uma faixa luminosa conecta as luzes diurnas dos faróis, enquanto um novo para-choque enfatiza a amplitude dianteira dos modelos. O layout interno das lanternas traseiras também mudou.

Tanto o EQA quanto o EQB vêm com pacote esportivo da grife de performance AMG, contemplando para-choque dianteiro com entradas de ar e para-choque traseiro com difusor. As rodas de liga-leve de 19 polegadas completam o visual.

O EQA 250 conta com um motor frontal que gera 190 cv de potência, enquanto o EQB 350 4Matic tem dois propulsores, um dianteiro e outro traseiro, que fornecem 292 cv e proporcionam tração integral. A bateria de ambos possui capacidade de 66,5 kWh, permitindo alcances maiores, respectivamente de 321 e 272 quilômetros, segundo o Inmetro.