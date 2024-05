Híbrido plug-in, BMW 530e completa família do novo sedã Série 5

A nova versão estreia no Brasil repleta de tecnologias, custando R$ 574.950,00. A economia é um dos destaques do carro, que consegue uma média combinada de consumo de 27,3 km/l, de acordo com o Inmetro.

Medindo 5,06 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,51 m de altura e entre-eixos de 2,99 m, o BMW 530e vem de série com o pacote de design M Sport. Na dianteira, a principal diferença está na grade, que ganha acabamento em aço escovado e contorno iluminado.

Por dentro, o modelo exibe arquitetura minimalista, com um número menor de botões em comparação à versão anterior. Muitas funções podem ser ativadas por comandos de voz, gestos e tato. O quadro de instrumentos de 12,3 polegadas e a central multimídia de 14,9 polegadas formam uma ampla tela curvada.

O sedã 530e é equipado com um motor 2.0 biturbo a gasolina de quatro cilindros, ao qual vem acoplado um propulsor elétrico, resultando em potência máxima de 299 cv e torque máximo de 450 Nm. O pico de velocidade no modo híbrido atinge 230 km/h, caindo para 140 km/h no uso totalmente elétrico.

Localizada na parte inferior da carroceria, a bateria ficou maior, oferecendo capacidade energética utilizável de 19,4 kWh. Pelo ciclo PBEV, a autonomia do BMW 530e chega a até 61 quilômetros em modo 100% elétrico. O veículo traz dois carregadores de alta potência, um portátil de até 11 kW e um Wallbox (de parede) de até 22 kW.