BYD disponibiliza a segunda geração do Tan EV, de maior autonomia

Pouco mais de dois anos após seu lançamento, o primeiro SUV com sete lugares 100% elétrico comercializado no mercado nacional desembarca por aqui em sua linha 2024. O veículo custa R$ 536.800,00, com garantia de oito anos para as baterias e carregador de parede (wallbox) incluso no valor.

Uma das principais evoluções do Tan EV está na bateria Blade, que oferece agora maior potência: 108,8 kWh (a anterior tinha 86,4 kWh) Com isso, a autonomia aumentou de 309 para 430 quilômetros, segundo o Inmetro.

Vantagem extra dessa bateria é a recarga ultrarrápida, precisando de apenas 30 minutos para elevar o nível de de carga de 30% para 80%, em uma fonte de corrente contínua (DC). Além disso, possui função que transforma o veículo em uma espécie de "power bank", permitindo conectar dispositivos elétricos externos.

Outro resultado da nova bateria é o torque maior, de 700 Nm (contra os 680 Nm anteriores). O SUV da BYD tem tração integral e vem com dois motores elétricos, um em cada eixo, gerando potência total de 517 cv.

O design do Tan EV 2024 exibe novos para-choques dianteiro e traseiro, faróis e lanternas traseiras, que deixam o visual mais elegante e esportivo. O interior ganhou teto solar panorâmico deslizante, sistema de áudio de alta performance, saídas de ar individuais para as fileiras traseiras e bancos dianteiros com massagem, ventilação e aquecimento.