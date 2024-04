Toyota apresenta novo Corolla Cross reestilizado e com mais recursos

A linha 2025 do SUV já está disponível nas concessionárias da marca no Brasil e é composta de seis versões: XRX Hybrid, XRV Hybrid, GR-Sport, XRX, XRE e XR (exclusiva para vendas direta). Os preços partem de R$ 164.990,00 e chegam a 210.990,00.

A primeira grande evolução estética do SUV contempla uma dianteira com nova grade em estilo colmeia e conjunto óptico redesenhado nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX. As lanternas traseiras também foram reformatadas.

Na cabine, o destaque fica para o novo painel digital de 12,3 polegadas com três menus configuráveis, presente em todas as variantes, exceto a XR. Novos acabamentos internos ampliam a percepção de qualidade: forro de teto em tecido, capas dos assentos e detalhes de combinação de cores e texturas de bancos, portas, console e painel.

O Corolla Cross 2025 recebe itens de conveniência como freio de estacionamento eletrônico, carregador de celular por indução nas opções XRE, XRX, GR-Sport e XRX Hybrid, além do sistema elétrico de abertura e fechamento do porta-malas para as versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid.

Os modelos híbridos flex XRX Hybrid e XRV são equipados com o motor 1.8 bicombustível (até 101 cv de potência e 142,1 Nm de torque), que funciona em conjunto com dois propulsores elétricos (72 cv de potência e 162,7 Nm).

A transmissão é a "Hybrid Transaxle", que opera por meio de planetária com engrenagem, eliminando perdas e atritos. Entregando aceleração linear, essa caixa simula marchas de acordo com a demanda do motor, contribuindo para a eficiência energética.

As configurações dotadas da motorização 2.0 flex (até 175 cv e 203,8 Nm) contam com o câmbio "Direct Shift", que simula 10 marchas. Uma engrenagem mecânica atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração.