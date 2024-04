Jeep Compass 2025 chega com atributos aprimorados e nova versão

A principal evolução do SUV é o novo motor Hurricane 2.0 turbo a gasolina, que equipa as variantes Overland e Blackhawk, esta, inédita. Todo construído em alumínio, o quatro cilindros gera 272 cv de potência e 400 Nm de torque, possibilitando aceleração de zero a 100 km/h em 6,3 segundos.

O propulsor vem acompanhado de um câmbio automático de nove velocidades e da tração 4x4 "Active Drive Low", que dispõe de seletor de terrenos e de eixo traseiro totalmente desconectavel. Tal característica permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não se faz necessária, resultando em economia de combustível.

Outra novidade importante da linha 2025 do Jeep Compass é a oferta do sistema semi-autônomo de nível 2 com acréscimo do assistente ativo de direção. Essa combinação permite que o veículo faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas, enquanto mantém a velocidade pré-definida.

O visual do utilitário-esportivo também sofreu modificações, com a adoção de nova grade dianteira e rodas com desenhos exclusivos em opções de 18 polegadas e 19 polegadas. Para completar, foi ampliada a pintura das partes plásticas da carroceria.

A versão Blackhawk promove a estreia da assinatura esportiva da Jeep no Brasil. Topo da gama, exibe elementos exclusivos de design, como acabamento escurecido em diversos elementos: grade frontal, logotipos e rodas, além de pinças de freio na cor vermelha.

O conceito "black" é replicado no interior do veículo, que traz revestimento do teto na cor preta. Com exclusivo acabamento em couro e suede, os bancos ainda oferecem ajustes elétricos, tanto para motorista como para o passageiro.

Com esse lançamento, a "família" Compass passa a contar com sete integrantes: Sport, Longitude e Série S, todos com motor T270 turboflex; Limited, com propulsor T270 ou TD350 turbodiesel; Overland e Blackhawk, ambas com motor Hurricane 2.0 turbo a gasolina. Os preços públicos variam de R$ 179.990,00 a R$ 279.990,00.



"O Compass é um produto diferenciado. Ele consegue ser contemporâneo e ao mesmo tempo preservar o DNA da marca. Agora, a linha 2025 chega para exaltar ainda mais esses conceitos e trazer grandes novidades que, com certeza, vão aquecer ainda mais o mercado", afirma Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul.