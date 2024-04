Toyota lança o inédito RAV4 Plug-In Hybrid no Brasil

A versão híbrida com sistema de carregamento das baterias por tomada (plug-in) se destaca pela eficiência energética, proporcionando autonomia totalmente elétrica de até 55 quilômetros, bem como consumo estimado de 35 km/l na cidade e de 30 km/l na estrada. O modelo chega às concessionárias da marca custando R$ 399.990,00.

O trem de força híbrido combina um motor a combustão de 2.5 litros, com 185 cv e 223 Nm de torque, e dois propulsores elétricos: o dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e o traseiro de 54 cv e 121 Nm. O conjunto fornece uma potência combinada de 306 cv e, com a ajuda do câmbio CVT, acelera o RAV4 de zero a 100 km/h em seis segundos.

O SUV eletrificado vem com um carregador portátil convencional de 2,3 kW e um wallbox (aparelho de parede) de 7,4 kW, que permite a recarga das baterias em 2h30. A tomada fica no para-lama traseiro direito, sendo acessível através de uma tampa que trava e destrava automaticamente com a abertura ou fechamento do veículo. O compartimento tem uma luz que indica quando o carregamento está em andamento ou concluído.

O RAV 4 XSE Plug-in Hybrid tem como novidade a tela da central multimídia de alta resolução de 10,5 polegadas, com conexão para smartphones e tablets. Conta também com head-up display colorido, que projeta no para-brisa informações de velocidade, reconhecimento de placas e outros dados.

O elevado nível de segurança é um diferencial do veículo, que traz recursos como assistência de permanência em faixa, alerta de oscilação, câmera de reconhecimento frontal, radar, sensor de monitoramento de ponto cego e farol alto automático. A lista continua com sistema de pré-colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas, frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, além de sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

"O RAV4 Plug-in Hybrid reforça nossa já robusta oferta de produtos eletrificados. A nova versão é mais uma alternativa para impulsionar a descarbonização, alinhada ao contexto local e às necessidades dos clientes", comenta Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.