Mitsubishi Motors revela a nova L200 Triton Sport Outdoor GLS

Com apelo aventureiro e excelente custo-benefício, a picape custa a partir de R$ 245.490,00. O visual remete à sua primeira versão, apresentada em 2007, trazendo uma série de componentes pintados em grafite fosco: para-choque de impulsão, para-lamas, grade dianteira, maçanetas das portas, espelhos retrovisores, para-choque traseiro e as novas rodas aro 18 polegadas.

Na cabine, as molduras do console central, da manopla de câmbio e das saídas de ar do painel receberam acabamento que simula fibra de carbono. O sistema de entretenimento possui tela de sete polegadas.

O ar-condicionado conta com saídas de ar colocadas no teto, que permitem a rápida refrigeração de todo o interior. Oferece também ajuste digital de temperatura de duas zonas, que possibilita ao motorista e passageiro do banco da frente definirem seu grau térmico.

O motor da nova L200 Triton Sport Outdoor GLS é um 2.4 turbodiesel de quatro cilindros com estrutura em alumínio, tecnologia de válvulas variáveis e turbina de geometria variável. Essa receita técnica garante 190 cv de potência e torque de 430,2 Nm. A transmissão automática de seis marchas foi calibrada para utilizar toda a força do propulsor em baixas rotações e minimizar as vibrações e ruídos em velocidade de cruzeiro.

A tração 4x4 Easy Select fornece três modos distintos de operação: 2H, para estradas e uso urbano; 4H, para estradas e pisos irregulares, serras e em condição de chuva; e 4L (reduzida), para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

O recurso Off-Road Mode deixa a picape ainda mais preparada para variados terrenos. São três opções que adaptam o comportamento do utilitário para pisos de cascalho, lama ou neve, areia ou pedra.