Com qualidades de sobra, Rampage aumenta dimensão da Ram no Brasil

A marca Ram chegou oficialmente no Brasil em 2005. À época, conseguiu estabelecer a mesma imagem de fabricante de picapes de alto desempenho e qualidade consolidada em seu país de origem, os Estados Unidos, mas isso não foi suficiente para gerar volume significativo de vendas em um mercado essencialmente dominado pelos carros compactos como o local.

Quase 20 anos depois, a história mudou. Sob o controle do conglomerado automotivo Stellantis, a Ram voltou à carga com força no mercado nacional, apostando no poder econômico do cliente do agronegócio e aproveitando a mudança no hábito de consumo, que colocou os SUVs e utilitários como objetos de desejo dos brasileiros.

A estratégia deu certo e, nos últimos anos, a Ram viu suas vendas multiplicarem por aqui, se tornando líder entre as picapes grandes, categoria em que sempre foi referência. Mas a marca queria mais e, para isso, precisava de um produto para um segmento de volume potencial maior: o das picapes médias.

Para essa missão, foi desenvolvida a Rampage, o primeiro modelo da Ram criado e fabricado na América do Sul, mais precisamente no Brasil. Lançada em meados do ano passado, a nova picape se provou um êxito total, conquistando prêmios, vendendo muito e impulsionando o crescimento da marca.

Automotor testou recentemente o utilitário e pôde comprovar o porquê de tanto sucesso. Em primeiro lugar, o design externo: a Ram conseguiu transferir para a Rampage o mesmo estilo imponente e “musculoso” das suas picapes grandes.

Internamente, o veículo entrega acabamento com qualidade acima da média, bom espaço e excelente oferta de itens de conforto. A sensação é de se estar na cabine de um automóvel de passeio sofisticado.

A linha Rampage conta com dois motores 2.0 turbo, um a diesel e outro a gasolina, sempre associados ao câmbio automático de nove marchas e à tração 4x4. A versão avaliada era turbodiesel e mostrou vigor em todas situações de uso, com propulsor e transmissão trabalhando de forma bastante eficiente e harmônica.

Sem perder de vista se tratar de uma picape, a suspensão se revelou capaz de proporcionar conforto, com nível adequado de estabilidade. Tudo otimizado pelos vários recursos eletrônicos de assistência à condução, que garantem maior comodidade e segurança ao proprietário da Rampage.

São 22,6 polegadas de telas no painel, 10,3 do quadro de instrumentos e 12,3 da multimídia