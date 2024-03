Ford já vende o Mustang GT Performance no Brasil

A sétima geração do cupê esportivo estreia com melhor desempenho, mais tecnologia e design reestilizado, custando R$ 529 mil. Equipado com motor V8 de 5.0 litros, 488 cv e torque de 564 Nm, é o Mustang GT mais potente de todos os tempos.

Com 4.811 mm de comprimento, 2.080 mm de largura e 1.398 mm de altura, o carro desfila imponência e ousadia. A silhueta mantém suas proporções clássicas de capô longo, traseira curta e teto baixo.

O cockpit totalmente novo é inspirado em caças a jato, entregando tecnologia e ergonomia. As telas de 12,4 polegadas e 13,2 polegadas do quadro de instrumentos e da multimídia formam um conjunto digital unificado, com várias opções de personalização.

A transmissão automática de 10 velocidades conta com uma nova calibração, e a direção está mais direta e precisa. O novo Mustang GT disponibiliza seis modos de condução para o motorista definir desde a assistência elétrica do volante, sensibilidade do acelerador, rigidez da suspensão e ronco do escapamento, até a aparência do quadro de instrumentos.

A suspensão adaptativa tem nova regulagem - seu fluido magnético viscoso e sensores especiais otimizam a aderência e reduzem a rolagem da carroceria nas curvas. O sistema de freios de alta performance é constituído de discos com 390 mm de diâmetro na dianteira e 355 mm na traseira.