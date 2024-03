Novo Chevrolet Spin progride em vários aspectos importantes

Em sua maior evolução, o crossover recebeu aprimoramentos no design, segurança, tecnologia e dirigibilidade. Ligeiramente mais alta, a carroceria apresenta capô elevado, para-choques inéditos e faróis e lanternas agora 100% de LED.

Com três versões de acabamento - LT, LTZ e Premier - e opções de câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas, o Spin tem preços de R$ 119.990,00 a R$ 144.990,00. Um diferencial do modelo é a cabine para até ocupantes nas variantes LTZ e Premier. Na configuração para cinco pessoas, a LT, o porta-malas é o maior entre os automóveis de passeio de produção nacional: até 756 litros.

No interior, a Spin sofreu mudanças ainda mais profundas e traz seis air bags de série. A arquitetura reformulada e os novos materiais de acabamento criam uma sensação de requinte. Destaque para o cockpit virtual, composto pelas telas digitais do quadro de instrumentos (oito polegadas) e da central multimídia (11 polegadas).

Agora com partida por botão, o motor 1.8 Flex de 111 cv de potência e 173,5 Nm de torque ficou mais ágil em acelerações e manobras de ultrapassagem, bem como até 11% mais econômico, principalmente pela adoção de um novo módulo de gerenciamento eletrônico. A transmissão automática também foi recalibrada, atuando de maneira mais progressiva e suave.

Na suspensão, os amortecedores foram reajustados para privilegiar a estabilidade e filtrar melhor as imperfeições, enquanto as respostas da direção elétrica estão mais diretas. Também houve um aumento mínimo das bitolas. Somados, tais aperfeiçoamentos favorecem a dirigibilidade.

"O desenvolvimento do novo Spin seguiu exatamente as sugestões dos grupos de usuários do veículo. Pesquisas apontaram que o produto tinha oportunidades para aperfeiçoamentos, incluindo acabamento e conteúdo, porém, uma exigência era que determinados quesitos não deveriam ser radicalmente alterados, caso da faixa de preço, do conceito de cabine e da parte mecânica", revela Paula Saiani, diretora de marketing do produto.