Renault quer reencontrar o caminho do sucesso no Brasil com o Kardian

Completamente novo, moderno e tecnológico, o SUV compacto tem a missão de retomar o crescimento da marca francesa no mercado nacional. Para tanto, o veículo chega com uma identidade visual inédita e novos motor turbo e transmissão automática de dupla embreagem. Três versões estão disponíveis para os consumidores: evolution, techno e première edition, custando respectivamente R$ 112.790,00, R$ 122.990,00 e R$ 132.790,00.

Com uma silhueta robusta e ao mesmo tempo compacta, o Kardian mistura linhas esculpidas e formas arredondadas com os elementos característicos dos SUVs. Mede 4,12 metros de comprimento, 1,75 m de largura e 1,54 m de altura, com distância entre-eixos de 2,60 m, a maior entre os concorrentes. Seu porta-malas consegue levar até 358 litros.

Na cabine, conveniência e praticidade dão o tom. A alavanca do câmbio em formato de joystick precisa de um simples toque para seleção das marchas. O painel de instrumentos digital de sete polegadas permite três interfaces de visualização das informações. A central multimídia de oito polegadas apresenta conceito flutuante.

O novo motor turbo TCe 1.0 flex entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque máximo e, segundo o Inmetro, faz 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol no ciclo urbano. O câmbio com dupla embreagem agiliza a troca das marchas, sem interrupção da força, aumentando o prazer ao dirigir e a eficiência.

Desde o modelo de entrada da gama, o Renault Kardian traz seis airbags (frontais, laterais e de cortina) assistente de partida, sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital, faróis e assinatura luminosa 100% em LED.

"Com o lançamento do Kardian estamos ampliando nossa gama, entrando em um novo segmento de mercado. Também começamos uma nova fase para a marca no País e estamos preparados para um futuro de crescimento", afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Suspensão traseira adota eixo de torção traseiro leve, projetado para alta durabilidade