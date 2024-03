Fiat entra forte na disputa das picapes médias com a nova Titano

Projeto global da Stellantis, o veículo passou por adaptações para ser lançado no Brasil. Novas suspensões, coxins de cabine, rodas, bancos e calibrações específicas garantem mais conforto sem perda da capacidade off road, além de maior distância do solo e aderência.

Oferecendo o maior volume de caçamba da categoria, com 1.314 litros, a Titano mede 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura, 1.898 mm de altura (contando as barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre-eixos. Sua capacidade de carga supera uma tonelada: são 1.020 quilos.

Por dentro, a nova picape da Fiat aposta no conforto e funcionalidade, tendo bancos em couro e 27 litros de porta-objetos. O painel possui quadro de instrumentos digital colorido de 4.2 polegadas, central multimídia de 10 polegadas e duas entradas USB no console central.

São três as versões do utilitário: Endurance, Volcano e Ranch, com respectivos preços de R$ 219.990,00, R$ 239.990,00 e R$ 259.990,00 - que fazem da Titano a mais acessível da categoria. Todas são equipadas com motor turbodiesel de 2.2 litros e tração 4x4. A configuração de entrada usa câmbio manual de seis marchas, enquanto nas demais a transmissão é automática, também de seis velocidades.

Completo, o sistema de tração 4x4 inclui bloqueio do diferencial traseiro. É possível selecionar três modos: tração 100% traseira, 4x4 para uso normal e 4x4 reduzida, para terrenos de baixa aderência.

Desde a versão Endurance, a Fiat Titano vem de série com assistentes de partida em rampa e de descida, controles de tração e de estabilidade, sistema de estabilização de reboque e seis air bags. No modelo Volcano, a lista é acrescida de câmera off road de 180 graus e sensor traseiro. Na top de linha Ranch, a câmera off road é de 360 graus e há também sensor dianteiro; monitoramento de pneus; alerta de saída de faixa; sensor de chuva; faróis, lanternas e luzes diurnas em LED.

"Temos tradição no segmento de picapes, fomos responsáveis por trazer grandes inovações para a categoria. Agora, é a vez da Titano escrever um novo capítulo nessa história. Ela será nossa picape topo de linha e estamos apostando em sua robustez, interior funcional e sofisticado, ótima performance off road e tecnologia", argumenta Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat para a América do Sul.

