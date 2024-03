RS 6 Avant Performance entrega alta esportividade e versatilidade

A Audi está oferecendo a station wagon no Brasil, em formato de venda direta, por a partir de R$ 1.213.990,00. Com novo visual, o modelo ganhou mais equipamentos e sofreu evoluções técnicas que incrementaram seu desempenho.

O rendimento do motor V8 biturbo de 4.0 litros ficou ainda melhor, graças à adoção de turbocompressores maiores e com pressão máxima elevada para 2,6 bar (antes eram 2,4 bar), bem como por causa de um ajuste fino de software, que gerou respostas ainda mais rápidas do conjunto propulsor-câmbio.

A potência subiu de 600 cv para 630 cv, enquanto o torque cresceu de 800 Nm para 850 Nm. A transmissão tiptronic de oito marchas e a tração integral permanente têm a missão de gerenciar o fornecimento de toda essa força às rodas, contribuindo para a aceleração de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos - 0,2s mais rápido do que a versão anterior.

O novo diferencial central autoblocante é mais leve e compacto, dividindo a força motriz na proporção 40/60 entre os eixos dianteiro e traseiro. O Audi RS 6 Avant Performance também conta com eixo traseiro dinâmico, que possibilita girar as rodas traseiras em até cinco graus, na mesma direção ou na direção oposta à das rodas dianteiras, para reduzir o diâmetro de giro ou aumentar a estabilidade.

O carro possui ainda a tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 48 volts. Com isso, a perua pode se deslocar em velocidades entre 55 km/h e 160 km/h com o motor desligado, economizando combustível.

O desempenho arrojado convive com a aptidão familiar do Audi RS 6 Avant Performance, que se revela no amplo espaço interno para os ocupantes e no generoso porta-malas, com 565 litros de capacidade. O acabamento interno primoroso, feito com materiais nobres como alcântara, couro e fibra de carbono, também acentua a sensação de bem-estar dos passageiros.

"Conseguimos o que parecia impossível: tornar o RS 6 Avant ainda mais esportivo e divertido ao volante. Nosso portfólio de veículos contempla opções a todos os gostos e estilos – como aos amantes das station wagons, segmento que oferece uma combinação espetacular de conforto, versatilidade, desempenho e dinâmica de condução", argumenta Gerold Pillekamp, head de marketing e comunicação da Audi do Brasil.

Cockpit é rodeado de telas digitais e formato do volante lembra o de carros de competição