Oroch Iconic amplia família da picape média da Renault

A nova configuração combina a eficiência do motor 1.6 aspirado e a robustez da transmissão manual de seis marchas com o estilo, tecnologia e equipamentos da versão Outsider, ao preço de R$ 127.800,00. Com isso, a Oroch passa a ser oferecida em quatro opções: Pro, Intense e Iconic, todas com o mesmo conjunto motriz; e a Outsider, com propulsor 1.3 turbo e transmissão automática continuamente variável (CVT).

Externamente, a Oroch Iconic traz elementos estéticos como os alargadores de para-lamas, revestimento da coluna "B" em preto brilhante, capota marítima e roda diamantada. Por dentro, possui bancos e laterais de porta revestidos com tecido de padronagem inédita, com detalhes em laranja, além de volante coberto de couro.

O veículo vem de série com multimídia de oito polegadas, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas e sistema anticapotamento. A caçamba de 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade comporta 683 litros ou 680 quilos.

"Com a nova versão Iconic, atendemos a um consumidor que quer uma picape com ótimo custo-benefício para o uso diário e com mesmo nível de tecnologia e conforto que ele encontra em um SUV", detalha Aldo Costa, diretor de marketing da Renault do Brasil.