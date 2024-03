BMW lança o novo Série 5 em versões híbrida e 100% elétrica

O sedã chega ao Brasil com visual totalmente reestilizado, que enfatiza sua elegância e esportividade. Em comparação com o modelo anterior, a nova geração cresceu 97 milímetros no comprimento, para 5,06 metros; 32 mm na largura, medindo 1,90 m; e 36 mm na altura, alcançando 1,51 m. A distância entre-eixos aumentou 20 mm, totalizando 2,99 m.

Por dentro, o Série 5 apresenta design clean e futurista, graças ao conceito "Shy Tech", que possibilita controlar suas funções por comandos de voz ou gestos, diminuindo a quantidade de botões. A tela de 12,3 de polegadas do painel de instrumentos e a de 14,9 polegadas da central multimídia se unem em um grande display único curvado.

O carro estará disponível em duas versões: a inédita 100% elétrica i5 M60, que custa R$ 759.950,00, e outra híbrida do tipo plug-in, que desembarcará no mercado nacional nos próximos meses. O BMW i5 M60 tem dois motores elétricos, um em cada eixo, que tornam a tração do modelo integral e fornecem até 601 cv de potência e 820 Nm de torque.

Localizada na parte inferior da carroceria, a bateria de alta tensão conta com capacidade de 81,2 kWh. De acordo com o ciclo PBVE, a autonomia é de até 391 quilômetros. Uma função especial do sistema de propulsão elétrica pode ampliar o alcance em até 25%, limitando a potência, a velocidade e desativando recursos de conforto.

O carregamento em corrente alternada (AC) sustenta potência de até 22 kW - em uma instalação residencial, com aparelho de parede (wallbox), a recarga completa leva 4h15min. Em redes de corrente contínua (DC), a bateria suporta recarga com potência de até 205 kW, o que possibilita aumentar a energia de 10% a 80% em 30 minutos.

O novo BMW i5 será entregue aos compradores com dois carregadores de cortesia. Um é o wallbox de 22 kW, o outro um portátil de 11 kW - este permitindo recargas em locais diversos, como no trabalho, por exemplo.