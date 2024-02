Renault dá largada à pré-venda do novo Kardian

O inédito SUV compacto é o primeiro veículo do International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca para os mercados internacionais. Também estreia no Brasil, onde está sendo produzido, a nova identidade visual da Renault.

O Kardian entra em pré-venda com três versões de acabamento: Evolution (R$ 112.790,00), Techno (R$ 122.990,00) e Première Edition (R$ 132.790,00). Todas vêm com o novo motor 1.0 turbo de três cilindros, combinado a um câmbio automático de dupla embreagem.

Neste momento, os interessados no Kardian comprarão um "RPass", que por R$ 1.000,00 dará acesso à reserva do modelo. Esse valor será descontado no preço final do carro. Os pedidos podem ser feitos no site prevenda.kardian.renault.com.br/r-pass. O SUV será entregue a partir do final de março.

O Kardian inaugura uma nova plataforma modular altamente versátil, que irá permitir o desenvolvimento de vários outros automóveis. Suas medidas externas são 4,12 metros de comprimento, 1,75 m de largura e 1,60 m de altura, com distância entre-eixos de 2,60 m - a maior do segmento.

O entre-eixos mais longo possibilita também maximizar o espaço interno, beneficiando principalmente os ocupantes dos assentos traseiros. A capacidade do porta-malas também se destaca, com 410 litros.

Entre os diferenciais da cabine do veículo está o console mais alto, que pode armazenar até oito litros e incorpora quatro entradas USB. A alavanca de marchas possui formato de joystick. O painel de instrumentos é digital, de sete polegadas, com layout moderno, e a central multimídia de oito polegadas tem arquitetura flutuante.

O propulsor 1.0 de três cilindros turbinado do Renault Kardian fornece 125 cv de potência e 220 Nm de torque quando abastecido com etanol. A segurança passiva e ativa está contemplada pelos seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina) e pelo controle eletrônico de estabilidade.

"O Brasil é o primeiro polo produtivo no mundo do novo Kardian. No ano passado, as vendas da Renault no País ficaram no 'top 3' entre todos os países onde a marca está presente, com mais de 126 mil emplacamentos, e isso demonstra a importância do mercado nacional", ressalta Ricardo Gondo, presidente da subsidiária brasileira da montadora francesa.