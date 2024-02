Novo Aston Martin Vantage é o mais rápido da história

A nova geração do esportivo dá continuidade a uma linhagem que remonta a 1950. Sua produção deverá começar ainda neste primeiro trimestre, com as primeiras entregas programadas para o segundo trimestre de 2024.

O Vantage tem um compromisso com o alto desempenho e, para isso, vem equipado com um motor V8 biturbo de 4.0 litros construído à mão, que rende 665 cv de potência e colossais 800 Nm de torque. Em relação ao antecessor, são 155 cv e 115 Nm a mais.

Acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades, o propulsor leva o automóvel a uma velocidade máxima de 325 km/h e o acelera de zero a 100 km/h em 3,4 segundos. A aceleração foi aperfeiçoada com a introdução de um novo sistema de controle de largada, que fornece toda a força possível às rodas traseiras, conforme as condições de momento do piso.

A estrutura de alumínio sofisticada, a perfeita distribuição de peso 50:50 e a suspensão de última geração constituem a base para uma experiência de direção única. A sensação de controle total é reforçada pelos novos amortecedores adaptativos inteligentes, pelo diferencial traseiro eletrônico e pelo programa de estabilidade.

O design do carro remete à beleza de um puro-sangue. A carroceria 30 mm mais larga e mais musculosa conta com uma dianteira completamente redesenhada, incluindo faróis inéditos. A abertura da grade ficou 38% maior, garantindo um aumento de 29% no fluxo de ar para arrefecimento do motor.

Rodas de liga-leve de 21 polegadas preenchem os para-lamas mais largos. Os espelhos retrovisores sem moldura e as maçanetas das portas também são novidades, enquanto um para-choque traseiro mais largo, incorporando aberturas laterais e saídas de escapamento quádruplas de maior diâmetro, confere agressividade ao visual do Vantage.

Na cabine de dois lugares, impera o luxo elevado. Arquitetura impecável, os melhores materiais de acabamento e conectividade avançada se traduzem em bem-estar e prazer para o motorista e passageiro.