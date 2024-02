Porsche promove atualização abrangente no elétrico Taycan

Novas versões têm mais potência, maior autonomia e carregamento mais rápido. Serão três diferentes modelos: o sedã esportivo Taycan, o versátil Taycan Cross Turismo e, em mercados específicos, o Taycan Sport Turismo. No Brasil, a chegada dos veículos está prevista para 2025.

Todos os modelos atualizados aceleram mais rápido do que seus predecessores. Dependendo da variante de carroceria e propulsor elétrico, a autonomia foi aumentada em até 35%. O Taycan atualizado não apenas exige menos paradas de carga em viagens longas do que o modelo anterior, como também recarrega mais rápido - o tempo de carga de 10% a 80% caiu de 37 para 18 minutos.

A melhoria simultânea de desempenho e eficiência se deve a diversos fatores: um trem de força avançado, com um novo motor de eixo traseiro com até 108 cv a mais de potência; um inversor de pulso modificado com software otimizado; baterias mais potentes; gerenciamento térmico revisado; uma bomba de calor de última geração; melhor recuperação de energia (durante a desaceleração em altas velocidades aumentou em mais de 30%); e tração integral modificada.

Todas as novas configurações virão com suspensão a ar adaptativa de série. Já a suspensão "Active Ride" é opcional para as versões de tração integral. Este sistema mantém a carroceria nivelada o tempo todo, mesmo durante frenagens intensas, manobras de direção e acelerações.

Com uma condução suave, a Active Ride absorve quase completamente as irregularidades do piso. Em situações de condução dinâmica, a suspensão garante maior conexão com a estrada, graças à distribuição equilibrada das cargas nas rodas.

Os designers da Porsche aprimoraram ainda mais a silhueta limpa e purista do Taycan. Destaque para o novo visual frontal e traseiro, com faróis e lanternas de estilo inédito.

"A linha de modelos atingiu novos patamares em termos de desempenho, com dinâmica de condução excepcional e prazer ao dirigir. Ao mesmo tempo, conseguimos melhorar significativamente a eficiência, a autonomia, a usabilidade diária e o conforto", diz o chefe do produto, Kevin Giek.