Perto dos 50 anos, VW Golf está melhor do que nunca

O carro mais vendido da Volkswagen celebra seu quinquagésimo aniversário em 2024 e a marca apresenta uma versão aprimorada. Na Europa, os consumidores poderão encomendar o modelo em algumas semanas.

O novo Golf ganhou design exterior mais marcante, incluindo um inédito logotipo iluminado na grade dianteira. No interior, há um sistema intuitivo de informação e entretenimento com nova interface e tela sensível ao toque flutuante. Também é novo o volante multifuncional aperfeiçoado.

As novas motorizações do Golf proporcionam maior potência e, no caso das híbridas, uma autonomia elétrica de aproximadamente 100 quilômetros. Serão nove variantes: híbrido leve (eTSI), híbrido plug-in (eHybrid e GTE), turbo a gasolina (TSI) e turbo diesel (TDI) - todas disponíveis já no lançamento. A versão GTI ficou ainda mais esportiva em relação à anterior.

Até hoje, mais de 37 milhões de unidades do Golf foram vendidas no mundo, ao longo de oito gerações. No Brasil, onde desembarcou em 1994, em sua terceira geração, foram vendidas mais de 406 mil exemplares do hatch.