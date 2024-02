Macan se torna o primeiro SUV totalmente elétrico da Porsche

Dez anos após seu lançamento, o modelo ganha sua segunda geração, agora com propulsão 100% eletrificada. No Brasil, o início da pré-venda está previsto para este primeiro trimestre, com as primeiras entregas também em 2024.

Proporções equilibradas e robustas conferem aos novos Macan 4 e Macan Turbo um design dinâmico. A carroceria mede 4.784 mm de comprimento, 1.938 mm de largura e 1.622 mm de altura, com distância entre-eixos de 2.979 mm.

Motores elétricos síncronos de último desenvolvimento são montados nos eixos dianteiro e traseiro para propiciar maior eficiência e otimizar o aproveitamento da potência. O Macan 4 dispõe de até 408 cv, enquanto o Macan Turbo de até 639 cv. O torque máximo é de 650 Nm e 1.130 Nm, respectivamente.

Os propulsores elétricos são alimentados por uma bateria de íon de lítio acondicionada no assoalho, com capacidade bruta de 100 kWh. A saída de carregamento em corrente contínua (DC) é de até 270 kW, e a bateria pode ser até 80% reenergizada em cerca de 20 minutos em um posto de carregamento rápido. O carregamento em corrente alternada (AC) de até 11 kW é possível em aparelhos residenciais de parede (wallbox).

Tanto o Macan 4 quanto o Macan Turbo possuem tração integral. Um bloqueio de diferencial controlado eletronicamente no eixo traseiro também contribui para a estabilidade de condução no caso da versão Turbo.

Pela primeira vez, o modelo conta com eixo traseiro direcionável opcional, com um ângulo máximo de esterçamento de cinco graus. Isso permite um diâmetro de giro compacto de 11,1 metros no tráfego urbano e durante manobras, ao mesmo tempo em que proporciona uma extraordinária dirigibilidade em velocidades mais altas.



"Estamos elevando o Macan a um nível completamente novo - com performance excepcional e um design muito impressionante", comenta Oliver Blume, presidente do Conselho Executivo da Porsche.