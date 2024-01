Conjunto motriz da Fiat coloca o Peugeot 208 no caminho certo

Não, você não leu errado. Fiat e Peugeot fazem parte da Stellantis, conglomerado automotivo que reúne também as marcas Chrysler, Citroën, Dodge, Jeep e Ram.

Até ser adquirida pelo grupo, a Peugeot vinha perdendo mercado e relevância no Brasil. A marca francesa sempre foi reconhecida por produzir carros bonitos e com bom acabamento, mas também com fragilidades mecânicas.

O 208 vinha sendo o principal exemplo dessa contradição. Em suas mais recentes gerações, o hatchback se notabilizou pelo belo design, sempre ousado, que o diferencia dos concorrentes.

Seus problemas envolviam atributos que ganharam importância junto aos consumidores nos últimos anos: prazer ao dirigir e modernidade do trem de força. Quesitos essenciais para um veículo alcançar sucesso de público.

A Stellantins sanou essas duas dificuldades com o lançamento do 208 turbo. O propulsor 1.0 sobrealimentado que agora equipa o modelo é oriundo da Fiat, adotado no Fastback, Pulse e Strada, se caracterizando pelo compromisso entre desempenho e economia.

O motor vem associado a um câmbio automático do tipo CVT - que pela primeira vez é usado em um automóvel de passeio da Peugeot no mercado brasileiro. E que, da mesma forma, vem da Fiat, embora fabricado pela fornecedora Aisin.

Automotor testou durante 14 dias a versão Griffe do Peugeot 208 1.0 turbo e comprovou o salto de qualidade que o carro deu. Além de atraente, tanto por fora quanto por dentro, o hatch agora também satisfaz ao volante, mostrando performance consistente, apoiada em 130 cv de potência e 200 Nm de torque.

Além disso, o conjunto mecânico com "DNA" da Fiat representa um respaldo de confiabilidade, já que a marca italiana tem na robustez dos seus produtos um dos maiores predicados. Essas transformações são alvissareiras para o Peugeot 208, que agora se capacita para objetivos mais audaciosos, inclusive brigar pela liderança da sua categoria.