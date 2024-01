Reestilizado, novo Renault Duster incorpora mais recursos

O SUV passa a vir de fábrica com equipamentos inéditos. Preservando suas características de robustez e versatilidade, além do maior espaço interno da categoria, o Duster ganha um visual mais esportivo.

Combinando versões e motorizações, o veículo chega ao mercado em quatro novas opções: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT. Os preços são, respectivamente, R$ 122.290,00, R$ 131.190,00, R$ 139.890,00 e R$ 153.890,00.

Na dianteira, o Duster exibe novos faróis de LED e grade com acabamento em preto brilhante. Na traseira, as lanternas em LED também são novas.

Internamente, todas as versões contam com console elevado em substituição ao descansa braço, além de grafismo reformulado do quadro de instrumentos. A cabine ainda recebeu seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina) em todas as variantes.

As versões Iconic Plus têm diferenciais como novas barras de teto, retrovisores externos em preto brilhante com detalhe em laranja, novas rodas de liga-leve de 17 polegadas e padronagens específicas para os bancos e painel, também com acabamentos em laranja. Sensor de chuva e carregador de celular por indução completam as suas particularidades.

O motor 1.6 SCe entrega potência máxima de 120 cv e torque de 158,8 Nm e seu projeto inclui duplo comando de válvulas variável na admissão e injetores posicionados no cabeçote. Já o propulsor 1.3 TCe fornece 170 cv e torque de 269,5 Nm, rendimento garantido por atributos técnicos como a injeção direta central, turbocompressor com válvula wastegate eletrônica e duplo comando de válvulas variável com atuadores elétricos.

O Renault Duster se notabiliza ainda pelos maiores ângulos de entrada (30 graus) e saída (34,5 graus) do segmento e pela maior altura do solo (237 mm), o que permite enfrentar obstáculos com desenvoltura. Desde a opção de entrada, o carro vem com direção elétrica, ar-condicionado digital e automático, controle de tração e estabilidade, Start&Stop, alarme perimétrico, faróis de neblina, multimídia de oito polegadas com espelhamento sem fio, sensor de estacionamento traseiro com câmera, controlador e limitador de velocidade, entre outros itens.

"O Duster é um produto com mais de 10 anos de sucesso no mercado brasileiro, reconhecido por suas ótimas características SUV. Com essa gama renovada, estamos oferecendo um veículo ainda mais completo para o consumidor", afirma Aldo Costa, diretor de marketing da Renault.