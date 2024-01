Agora elétrico, Fiat 500 se mantém jovem, mesmo perto dos 70 anos

Um dos maiores ícones da indústria automobilística mundial, o "Cinquecento" sobreviveu ao teste do tempo. O modelo original foi apresentado em julho de 1957, sob premissas simples, mas importantes no contexto pós-Segunda Guerra Mundial: ser pequeno, barato na produção e no preço, e com baixo consumo de combustível. Este último requisito, mérito do seu modesto motor de 479 cm3, dois cilindros e 13 cv de potência.