Aston Martin DB12 Volante agrega requinte à alta performance

O modelo combina a agressividade de um superturismo com o charme de um conversível. Um motor V8 biturbo de 4.0 litros feito à mão fornece extraordinários 680 cv de potência e 800 Nm de torque, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 3,7 segundos e estonteante velocidade máxima de 325 km/h.

A transmissão automática de oito marchas conta com relação final reduzida para maximizar as retomadas de velocidade. O diferencial eletrônico traseiro garante, ao mesmo tempo, agilidade e aderência. O controle eletrônico de estabilidade oferece quatro estágios e cinco modos pré-definidos para ajustar o comportamento dinâmico do carro com precisão.

O resultado é um carro conversível com uma excepcional capacidade de proporcionar emoção. Fundamental na experiência do Aston Martin DB12 Volante é o teto elétrico "K-fold", cujo nome remete aos dois estágios do procedimento de acionamento.

A operação do teto demora 14 segundos para abrir e 16 segundos para fechar. Pode ser realizada a velocidades de até 50 km/h. O mecanismo do teto também pode ser operado remotamente pela chave, desde que à distância máxima de dois metros do automóvel.

No interior, impera o luxo extremo. Para exemplificar, há painéis folheados de madeira ou fibra de carbono no encosto dos bancos, em harmonia com o acabamento das portas. Além disso, é possível personalizar a cabine de forma artesanal.



Acabamento impecável e possibilidade de personalização fazem do interior um luxo só