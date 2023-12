Novo Citroën C3 Aircross é o SUV turbo mais acessível do Brasil

Único dos utilitários-esportivos compactos com opção de cabine para sete pessoas, o modelo será produzido na fábrica brasileira da Stellantis em Porto Real (RJ), com mais de 75% de componentes locais. Está disponível em três versões: Feel Turbo 200 AT, por R$ 109.990,00 (modalidade de venda on-line), Feel Pack Turbo 200 AT, por R$ 119.990,00 e Shine Turbo 200 AT, por R$ 129.990,00 - preços referentes à cabine de cinco lugares.

O design do novo Citroën C3 Aircross se caracteriza pela linha de cintura elevada, para-lamas largos e recortes pronunciados na carroceria, o que implica em um visual robusto e arrojado. O veículo oferece ao usuário o maior porta-malas da categoria, com 493 litros de volume.

Por dentro, há materiais, forrações e bancos exclusivos, que variam de acordo com a versão. O espaço na cabine é generoso, graças aos 2,67 metros de entre-eixos, permitindo, segundo a Citroën, que os ocupantes da segunda fileira até cruzem suas pernas.

A terceira fileira de assentos, quando presente, proporciona facilidade de acesso. Em duas rápidas etapas, os bancos da segunda fileira se erguem, apoiados por uma mola a gás. Além disso, os bancos extras podem ser removidos para ampliar a capacidade do porta-malas ou, se for o caso, apenas um deles, quando seis pessoas forem viajar.

O motor Turbo 200 flex que equipa todas as variantes do novo Aircross entrega até 130 cv de potência com etanol (125 cv com gasolina) e 200 Nm de torque. Vem sempre acoplado à transmissão automática continuamente variável, com três modos de condução.

A suspensão foi calibrada para absorver as imperfeições de ruas e estradas, mas sem provocar inclinações excessivas do carro nas curvas, acelerações e frenagens. O vão livre entre os eixos e os ângulos de entrada e saída possibilitam superar obstáculos, inclusive fora do asfalto.

O novo Citroën C3 Aircross vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, airbags laterais, sistema de frenagem de emergência, câmera e sensor de ré, ar-condicionado reforçado, direção com assistência elétrica progressiva, controlador de velocidade com limitador integrado e painel de instrumentos digital de sete polegadas customizável, com seis telas e duas opções de cores.



"O reforço de nossa presença no segmento de B-SUVs é essencial para a estratégia de crescimento na região. Como segundo modelo do projeto C-Cubed, o novo Aircross é mais uma etapa para atendermos nosso objetivo de alcançar 4% de participação de mercado até 2024. A exigência de nossos clientes está cada vez maior, e é essencial que nossos produtos acompanhem as demandas de um mercado altamente competitivo. Por isso a inovação da cabine para até sete passageiros com bancos removíveis é tão importante", explica Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

Lanternas proeminentes podem ser ligadas por uma barra horizontal na cor preto brilhante