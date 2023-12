Compass 4xe entrega liberdade e economia elétrica ao proprietário

Que a eletrificação é o futuro imediato dos veículos, parece não haver mais dúvidas. Dentro desse novo cenário, as fabricantes estão procurando as melhores soluções para os consumidores, aquelas que mais se adaptam às necessidades diárias dos usuários.

Com essa premissa, a Jeep desenvolveu o Compass 4xe, um SUV híbrido plug-in, ou seja, que combina um motor a combustão (1.3 turboflex) e dois elétricos, um para cada eixo, com baterias recarregáveis via tomada elétrica. Durante o período de teste como o modelo, as baterias 11,4 kWh permitiram uma autonomia de até 45 quilômetros em modo 100% elétrico.

Esse alcance está dentro da média percorrida pelos motoristas em seus deslocamentos cotidianos ida e volta de casa para o trabalho, e em percursos próximos da residência. E o mais interessante: para carregar as baterias, basta o aparelho portátil que vem junto com o Compass 4xe, o qual pode ser conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos e 20 amperes.

Caso seja uma tomada de 220V, o processo de recarga leva no máximo quatro horas. Isso significa que o usuário consegue, com uma recarga durante a noite, ter autonomia elétrica completa no dia seguinte.

Essa condição é muito interessante, pois garante ao proprietário do Compass 4xe a condição de rodar na maior parte do tempo em modo totalmente elétrico sem precisar investir em equipamentos de recarga mais sofisticados, além de economizar dinheiro ao ficar mais tempo longe dos postos de combustível. Quando for necessária maior autonomia, em passeios ou viagens, por exemplo, o motor a combustão entra em ação para ampliar o alcance do veículo