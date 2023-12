Agora no Brasil, Ranger Raptor é rápida, forte e capaz ao extremo

Desenvolvida pela Ford Performance, divisão de alto desempenho da marca, a picape foi inspirada nos modelos Baja de competição no deserto. Com preço de R$ 448.600,00, o veículo já está disponível para compra nas concessionárias, mas o prazo de entrega das primeiras unidades está estimado apenas para fevereiro de 2024.

A Raptor é maior do que a Ranger convencional: tem 10 mm a mais no comprimento (5.360 mm), 193 mm a mais na largura (2.208 mm), 40 mm a mais na altura (1.926 mm) e 90 mm a mais na bitola (1.710 mm). A distância entre-eixos de 3.270 mm é a única medida igual.

Com carroceria de porte elevado e linhas robustas, no interior a Ranger Raptor combina esportividade e sofisticação. Os bancos, por exemplo, revestidos em couro e suede preto, com detalhes em laranja, são inspirados nos de aviões de combate.

A picape é construída sobre um chassi exclusivo, projetado para suportar níveis ainda mais severos de impacto, com reforços estruturais. A suspensão também ficou mais forte, além de contar com o maior curso do segmento e amortecedores de competição. Outra característica especial é o diferencial traseiro e dianteiro blocante.

Um motor 3.0 V6 biturbo a diesel recebeu a missão de impulsionar a Ranger Raptor, entregando potência de 397 cv a 5.650 rpm e torque de 582,6 Nm a 3.500 giros. A dobradinha com a transmissão automática de 10 marchas, de calibração específica, permite acelerar de zero a 100 km/h em 5,8 segundos, fazendo da picape a mais rápida do Brasil.

Há sete modos de condução, cada um com ajustes específicos do propulsor, câmbio, freios, tração, direção, suspensão e escapamento, alterando também o grafismo do painel de instrumentos digital. As tecnologias de segurança e assistência ao motorista incluem controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, assistentes de pré-colisão e frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, estacionamento automático, entre outras.

"A Ranger Raptor inaugura um novo segmento de picapes esportivas no Brasil. É um veículo único, diferente de tudo o que existe hoje e chega para ocupar um espaço em branco no mercado. Ela foi feita para quem busca adrenalina, velocidade e emoção com o máximo em desempenho, robustez, design e capacidade todo-terreno", diz Marcel Bueno, diretor de marketing da Ford.

Bancos têm estrutura de espuma preparada para absorção de impacto em “pousos” no terreno