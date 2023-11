Fiat Fastback ganha mais esportividade com a nova versão Abarth

O SUV Coupé se torna mais "venenoso" com a preparação especial da grife de performance cujo símbolo é o escorpião. Com este modelo, vendido ao preço de R$ 159.990,00, a marca pretende atrair a atenção de um público que procura por um veículo esportivo premium.

Embora não haja novidade na sua motorização - segue a Turbo 270, a qual entrega 180 cv de potência com gasolina e 185 cv com etanol, além dos 270 Nm de torque aos quais sua denominação faz referência -, houve incrementos técnicos importantes no Fastback Abarth. A recalibração do propulsor e do câmbio automático levou a trocas mais rápidas das seis marchas.

A dinâmica se tornou mais precisa, graças à uma direção mais direta, rodas mais largas (18 polegadas) e pneus mais aderentes. Também mudou o sistema de exaustão, agregando escape duplo bilateral, que produz "ronco" marcante.

Já as suspensões garantem maior estabilidade, devido à menor rolagem e menor altura do solo (5 mm a menos em relação ao Fastback original). A suspensão dianteira ainda recebeu nova geometria, favorecendo uma melhor dirigibilidade, enquanto as molas ficaram mais rígidas e os amortecedores até 21% mais estáveis.

Com o modo "Poison" (veneno, em inglês), acionado por meio de um botão vermelho no volante, o Fastback Abarth passa a contar com uma direção mais firme conforme a velocidade aumenta, bem como com vetorização dinâmica de torque, recurso que distribui a força do motor nas rodas durante as curvas, deixando o carro mais agressivo. Para completar, o tempo das trocas de marchas cai ainda mais, e a interferência dos controles de tração e estabilidade diminui, deixando a condução mais "purista".

Em termos visuais, o Fastback Abarth se diferencia pelos elementos em vermelho, cor característica da grife, retrovisores e teto sempre em preto, escapamento de dupla saída e aerofólio traseiro. No interior escurecido, há também detalhes em vermelho, além de painel com acabamento que simula fibra de carbono, volante revestido em couro perfurado e bancos em couro com costuras vermelhas.

"O Novo Fastback Abarth é um SUV que traduz a essência do escorpião, com um design arrojado aliado à performance esportiva, atributos muito valorizados pelos brasileiros. Com certeza, ele movimentará o mercado e vai atrair olhares por onde passar", destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

Detalhes em vermelho contrastam com o acabamento geral em preto da cabine