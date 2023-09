Renault promove a estreia do 100% elétrico Megane E-Tech

Importado da França, o veículo chega ao Brasil custando a partir de R$ 279.900,00. Seu lançamento é um avanço no plano de eletrificação da Renault, que passa a atuar em um segmento inédito no mercado nacional.

O Megane E-Tech introduz uma nova linguagem de design da marca, com linhas curvilíneas que transmitem elegância e dinamismo. Na cabine, materiais inéditos e reciclados foram combinados para oferecer um ambiente acolhedor.

Graças ao formato retangular, a capacidade de até 440 litros do porta-malas é totalmente aproveitável. Os bancos traseiros podem ser rebatidos em 2/3 e 1/3, possibilitando aumentar o volume de carga.

O Megane E-Tech é o primeiro modelo da gama Renault a se beneficiar das vantagens da nova plataforma CMF-EV, dedicada aos veículos 100% elétricos da marca. Graças aos seus atributos técnicos, a plataforma permite aumentar a eficiência energética, reduzindo também o tempo de recarga.

Compacto e pesando apenas 145 quilos, o motor elétrico é completamente novo e fornece 220 cv de potência e quase 300 Nm de torque. A bateria também é inteiramente nova e tem 60 kWh e 395 quilos, proporcionando autonomia de até 495 quilômetros no uso urbano e de 463 quilômetros no rodoviário, segundo as normas de medição do Inmetro.

O Megane E-Tech conta com um sistema de frenagem regenerativa otimizado, com quatro níveis. No nível mais alto, a intervenção do freio-motor é maximizada.

O carro disponibiliza diferentes soluções de recarga, incluindo 130 kW em carregadores rápidos e 22 kW em sistema trifásico. Para carregar dos 15% até 80% da carga da bateria em um equipamento de 130 kW são necessários 36 minutos e, em um Wallbox de 22 kW, demora quase duas horas.



"O Megane E-Tech é o primeiro veículo que chega ao Brasil com a nova identidade da Renault, refletindo o novo posicionamento da marca. Acreditamos que o E-Tech conecta inovação e tecnologia a um mundo mais sustentável, e esta é a nossa visão de futuro", declara Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Acabamento do painel minimalista combina material têxtil e tecido em Alcântara