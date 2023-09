Royal Enfield introduz a nova Hunter 350 no Brasil

De perfil urbano, a motocicleta é montada sobre a plataforma "J", a mesma das "primas" Meteor 350 e Classic 350. Com entre-eixos curto e ângulo de cáster mais fechado, sua ciclística favorece a agilidade necessária ao uso na cidade. Rodas de 17 polegadas, com pneus 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira, também contribuem para o dinamismo da Hunter 350.

A suspensão dianteira adota garfo telescópico de 41 mm, com curso de 130 mm. A suspensão traseira conta dois amortecedores com ajuste de pré-carga de mola em seis níveis, com curso de 90 mm. Os freios são constituídos de disco de 300 mm com pinça flutuante e pistão duplo na dianteira, e disco de 270 mm com pinça flutuante e pistão simples na traseira, assessorados por sistema ABS.

Como seu nome indica, o motor da Hunter 350 é um monocilíndrico de 349 cm3, que entrega 20,2 cv de potência a 6.100 rpm e torque máximo de 27 Nm a 4.000 giros, controlado por um câmbio de cinco marchas. A moto será vendida pela Royal Enfield em duas versões: Dapper, que custa R$ 19.990,00, e Rebel, com preço de R$ 21.990,00 - ambos os valores sem incluir frete.

"A Hunter 350 chega ao Brasil para nos colocar em um segmento que até então não contava com a nossa presença: o de motocicletas essencialmente urbanas. Ela é uma motocicleta que entrega agilidade, história e uma dose de modernidade, sempre com muito estilo", destaca Cláudio Giusti, diretor-geral da Royal Enfield no País.