Mercedes-Benz apresenta o novo Classe A hatchback

Vendido na versão 200 AMG Line, por R$ 344.900,00, o modelo combina design esportivo com muita tecnologia e conforto para o uso diário. Sob o capô, o novo motor de quatro cilindros eletrificado gera 163 cv potência e é controlado por uma transmissão automática de sete marchas.

O Classe A 200 AMG Line é um híbrido leve, usando um sistema elétrico adicional de 48 volts para agilizar as arrancadas e as retomadas de velocidade. Além disso, o sistema permite rodar com o propulsor a combustão desligado em velocidade estável de cruzeiro.

O visual externo se destaca no carro. O capô inclinado com dois vincos elevados, a grade do radiador redesenhada e os faróis em LED transmitem dinamismo. Um novo difusor e lanternas em LED deixam a traseira elegante.

No interior, as atrações são as telas independentes de 10,25 polegadas que parecem flutuar. As três saídas de ar redondas em forma de turbina, características da Mercedes-Benz, são inspiradas nos aviões. A versão A 200 AMG Line conta com acabamento em microfibra no painel e pespontos contrastantes em vermelho nos bancos escuros.

A última geração da central de infoentretenimento MBUX é ainda mais intuitiva. A tela pode ser personalizada com três interfaces (Classic, Sport e Discret) e sete opções de cores. O visor central oferece as funções de mídia, telefone, ajustes no veículo, entre outras. Um assistente de voz pode explicar as funcionalidades e dá suporte ao usuário para conectar o smartphone via Bluetooth (Apple Carplay ou Android Auto sem fio).

Difusores de ar são em formato de turbina e duas telas de informações se destacam no painel