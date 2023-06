Honda Civic Type R significa adrenalina nas veias

O novo esportivo estreia no Brasil com tudo para virar objeto de desejo. Além do visual arrebatador, tem desempenho marcante, excelência dinâmica e tecnologia avançada, com preço à altura: a partir de R$ 429.900,00.

O Type R, que pertence à 11ª geração do Civic, consagrou-se como o carro de tração dianteira mais rápido do mundo, após recorde de tempo de volta em Nürburgring, o lendário circuito de corridas alemão. Boa parte dessa performance é consequência da eficiência do motor 2.0 turbo.

O propulsor despeja nas rodas dianteiras 297 cv de potência e torque máximo de 419,4 Nm. O rendimento extremo vem de uma nova turbina, mas também da atuação do duplo comando de válvulas no cabeçote e dos sistemas variáveis de admissão e escape.

Outro grande diferencial é a transmissão manual de seis marchas, com calibração exclusiva, para maior suavidade e precisão dos engates. O câmbio possui recurso que realiza automaticamente, sempre que detecta a iminência de uma redução de marcha, a elevação da rotação do motor (o chamado "punta-taco"), tornando a condução ainda mais esportiva.

Mas o foco na dirigibilidade não para por aí. É possível optar entre quatro modos de condução (Comfort, Sport, R e Individual), que alteram seis parâmetros de direção: gerenciamento do propulsor, assistência do volante, rigidez dos amortecedores, ronco do escapamento, punta-taco nas reduções e layout do quadro de instrumentos.

O design do Honda Civic Type R esbanja agressividade, especialmente pelas grandes entradas de ar, exaustor no capô (que é feito de alumínio), para-lamas abaulados e pelo enorme aerofólio traseiro. A carroceria do modelo ganhou 15 mm de largura e ficou 28 mm mais baixa em relação à geração anterior, deixando a postura do hatchback ainda mais intimidadora.

O estilo arrojado também está presente na cabine do automóvel, com direito a revestimento vermelho no assoalho e nos bancos dianteiros, que são em formato concha, como nos carros de corrida. O volante é coberto de tecido suede, com textura suave e agradável.

As tecnologias de segurança e assistência são outro destaque do esportivo, contemplando 10 airbags (dois frontais, dois de cortina, quatro laterais e dois de joelhos - para motorista e passageiro da frente), controle de tração e de estabilidade, frenagem de emergência e piloto automático adaptativo, para citar as mais importantes.



Em formato concha e revestidos de tecido vermelho, bancos dianteiros envolvem os ocupantes