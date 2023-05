Ram 1500 Limited chega esbanjando luxo e tecnologia

Produzida nos Estados Unidos, a picape vem com um poderoso motor Hemi V8 de 5.7 litros, com tecnologia de desativação de quatro dos oito cilindros para economia de combustível. Os 400 cv de potência e 555,6 Nm de torque são gerenciados por uma transmissão automática de oito marchas, com seletor giratório no painel, que livra espaço no console central. O preço no Brasil parte de R$ 529.990,00.

O sistema de tração possui modo 4x4 Auto, que distribui a força para as quatro rodas automaticamente, sempre que necessário, aumentando a segurança na condução, inclusive no asfalto. Além disso, há as opções 4x4 High e 4x4 Low (reduzida, exclusiva para uso off road).

A suspensão ativa a ar é uma exclusividade da Ram 1500 Limited no segmento de picapes. O recurso possui cinco modos, que ampliam o conforto e a versatilidade do utilitário, e ainda é autonivelante: recoloca a suspensão na altura normal, por exemplo, em casos de transporte de carga.

A 1500 Limited estreia a plataforma de conectividade da Ram, que contempla funcionalidades como informações técnicas do veículo, monitoramento 24 horas, emergência e navegação inteligente, entre outras. Outra novidade inédita é o quadro de instrumentos 100% digital de 12 polegadas, que oferece mais de 20 menus diferentes.

A "ostentação" na cabine continua. O head-up display projeta no para-brisa dados da condução, enquanto o espelho retrovisor interno digital garante a melhor visibilidade traseira, mesmo que a cabine e a caçamba estejam cheias.

Todos os bancos são aquecidos e ventilados, sendo que os dianteiros dispõem ajustes elétricos e duas posições de memória. Já os traseiros reclinam em até oito graus, proporcionando ainda mais conforto aos passageiros. Para melhor ergonomia do motorista, pedais de acelerador e freio têm regulagem elétrica de distância.

O pacote de segurança da Ram 1500 Limited engloba mais de 100 itens. Destaque para o controle de cruzeiro adaptativo com stop & go; frenagem automática de emergência com detecção de pedestres; controles de estabilidade, tração e de mitigação de rolagem da carroceria; estacionamento semiautônomo paralelo e perpendicular; câmeras para visão 360 graus do veículo; e para os seis airbags - dianteiros, laterais dianteiros e de cortina frontal e traseiro.



"O lançamento da Ram 1500 Limited representa a chegada da picape mais luxuosa, confortável e tecnológica do mercado, com forte apelo urbano. Essa nova versão entrega ainda mais sofisticação e itens exclusivos, redefinindo o padrão do segmento", frisa Breno Kamei, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

Imponência e quantidade de botões do painel faz lembrar o cockpit de aeronaves