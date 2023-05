BMW do Brasil amplia sua oferta de veículos elétricos

A gama elétrica da marca fica maior com o lançamento da versão i4 eDrive35 M Sport. Com boa eficiência energética, o carro oferece autonomia de até 339 quilômetros pelos padrões do Inmetro.

A carroceria do i4 é do tipo "Gran Coupé". Suas rodas de 19 polegadas ostentam acabamento diamantado. Por dentro, destaque para o imponente display curvado composto por duas telas, uma de 12,3 polegadas do painel de instrumentos e outra de 14,9 polegadas da central multimídia - o conjunto mostra informações de maneira atraente e intuitiva.

O sistema de propulsão do BMW i4 fornece 286 cv de potência e 400 Nm de torque instantâneo. A bateria de 70,2 kWh pode ser até 80% carregada em 35 minutos, graças à tecnologia de recarga ultrarrápida de até 180 kW. O automóvel vem com dois carregadores de fábrica: um de parede com 22 kW de força e um portátil de 11 kW.