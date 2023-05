Audi apresenta novos modelos do empolgante esportivo RS 5

Com o mesmo preço de R$ 849.990,00, as versões Competition Plus e Competition Plus Track são equipadas com o motor V6 biturbo de 2.9 litros, que foi recalibrado e desenvolve 450 cv de potência e 600 Nm de torque. A transmissão é Tiptronic de oito velocidades, que também recebeu ajustes para efetuar trocas de marchas ainda mais ágeis e precisas.

Esse conjunto mecânico proporciona um desempenho excepcional. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em apenas 3,8 segundos e a velocidade máxima aumentou para 290 km/h.

A suspensão esportiva RS Pro permite diminuir, em até 10 mm, a altura em relação ao solo do carro, que já sai de fábrica 10 mm mais baixo em relação à geração anterior. Há ainda amortecedores ajustáveis e estabilizadores mais rígidos, que conciliam conforto e desempenho.

O design esportivo se expressa nas linhas sinuosas, vincos pronunciados e nos difusores traseiros, que envolvem dois grandes canos de escape. As belas rodas de liga-leve de 20 polegadas têm cinco raios em formato de "Y" e acabamento em preto brilhante.

Internamente, o estilo é sofisticado, com volante e câmbio revestidos em alcântara com costuras vermelhas. O couro nappa, com costura também vermelhas, aparece no apoio de braço das portas e console central.

Junto dos novos RS 5, a Audi lança a série especial A5 Carbon Edition, desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro e limitada a 50 unidades. Custando R$ 397.990,00, a novidade possui estilo exclusivo, propulsor 2.0 turbo FSI (204 cv de potência e 320 Nm de torque) e câmbio S tronic de sete velocidades.

Acabamento em alcântara e em couro nappa confere sofisticação e elegância ao interior