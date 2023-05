S10 Midnight retorna à gama da picape Chevrolet

A versão, notabilizada pelo visual "dark", chega com design atualizado e mais itens de conforto, conectividade e segurança. Com isso, a gama do utilitário passa a contar com seis configurações: LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country.

Entre as novidades de conteúdo, destaque para os bancos e volante com revestimento premium, seis airbags, câmera de ré de alta definição e telemática OnStar com Wi-Fi nativo, myChevrolet app e atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo. Grade frontal, para-choque dianteiro e rodas mais imponentes, assim como lanternas traseiras escurecidas, diferenciam a nova S10 Midnight do modelo anterior, de 2019.

Retrovisores e rodas de 18 polegadas possuem acabamento em preto brilhante, enquanto a grade frontal, as máscaras dos faróis e frisos das janelas são em preto fosco. Itens como os faróis com assinatura em LED, o santo-antônio envolvente, a capota marítima e a gravata Chevrolet preta reforçam o estilo exclusivo.

O motor é o 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 500 Nm de torque. Automática, a transmissão tem seis marchas, enquanto a tração é 4x4 com reduzida.

Outra característica da S10 Midnight é a carroceria em tom igualmente escurecido, porém agora com mais variação de cores. Além da tradicional preto Ouro Negro, a picape ganha as opções de pintura cinza Topázio e azul Eclipse - todas metálicas.

"A nova S10 Midnight visa atrair um outro perfil de clientes, assim como foi feito recentemente com a introdução de outras versões. A Chevrolet, aliás, está investindo bastante no segmento de picapes neste ano. Já lançamos a nova Montana e, depois da S10 Midnight, será a vez da Silverado, que estreia até o fim do segundo semestre", revela Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da General Motors do Brasil.