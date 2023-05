Royal Enfield lança a nova multiuso Scram 411

Motocicleta foi projetada para uso urbano, mas com características técnicas que também permitem encarar aventuras por trilhas off road.

A "scrambler", como são denominadas as motos desse tipo, tem motor monocilíndrico refrigerado a ar de 411 cm3, que entrega 24,3 cv de potência máxima a 6.500 rpm e torque máximo de 32 Nm entre 4.000 e 4.500 giros. Otimizada, a calibração do propulsor exige menos trocas do câmbio mecânico de cinco marchas.

O conjunto de suspensão da Scram 411 é composto por garfo telescópico com 190 mm de curso na dianteira e monoamortecedor com 180 mm de curso na traseira. Combinada com os 200 mm de vão livre em relação ao solo, essa arquitetura entrega conforto e estabilidade.

Os freios a disco contam com sistema antitravamento ABS de dois canais. As rodas, aro 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira, são calçadas com pneus de uso misto.

Um novo assento único oferece conforto tanto para piloto quanto para o garupa. O posicionamento do guidão prevê a pilotagem urbana, essencialmente apoiada no assento, mas também a pilotagem em pé, postura adotada em terrenos acidentados. O painel alia estilo moderno e vintage, com velocímetro analógico e tela digital que exibe dados como quilometragem, quantidade de combustível e lembrete para a revisão.

A pré-venda da nova Scram 411 já começou, pelo preço sugerido de R$ 22.490,00, sem frete incluso. Produzida na linha de montagem da Royal Enfield em Manaus (AM), a motocicleta dispõe de três anos de garantia e revisões com custo fixo.



"A Scram 411 é voltada ao piloto que busca uma moto com capacidade para encarar principalmente os desafios diários no trânsito, mas que também tenha personalidade para enfrentar pisos irregulares. É uma motocicleta para um público mais jovem e bastante urbanizado, que nem imagina que exista um modelo com essas qualidades e que seja acessível, especialmente para aqueles que desejam subir de cilindrada", destaca Claudio Giusti, diretor-geral da Royal Enfield do Brasil.