C3 Aircross voltará como SUV de até sete lugares

Revelado recentemente pela Citroën em eventos na Índia e no Brasil, o modelo estreará no mercado no final deste ano, quando todos seus detalhes técnicos virão a público. Será produzido na fábrica da marca francesa localizada no município de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, para atender os países sul-americanos.

O novo C3 Aircross promete ser um veículo robusto, tecnológico, espaçoso e versátil, com capacidade de levar toda a família - mais sua bagagem. Seu estilo é marcado pelo porte avantajado, vincos e recortes pronunciados e pela pintura em dois tons, que será característica padrão.

Por dentro, o SUV possui uma arquitetura 360 graus, que distribui todos os elementos ao redor dos ocupantes para que eles sempre tenham conforto e bem-estar a bordo. O motorista terá à sua frente um quadro de instrumentos digital com display personalizável de sete polegadas.

No topo do console central fica a tela de 10 polegadas do sistema multimídia, com integração Android Auto e Apple Carplay sem fio. A conectividade está contemplada por até cinco entradas USB, permitindo que todos na cabine possam usar e recarregar seus smartphones.

O entre-eixos de 2,67 metros do novo C3 Aircross possibilitou um habitáculo amplo e, segundo a Citroën, os passageiros da segunda fileira poderão desfrutar do maior espaço para as pernas do segmento. Na parte posterior fica uma exclusividade do modelo: a terceira fileira dotada de dois bancos individuais e removíveis, pesando cerca de oito quilos cada um. Conforme a configuração da terceira fileira, o porta-malas oferece até 489 litros de volume ocupável.

"Estamos muito animados com o novo Citroën C3 Aircross, que complementa a crescente gama da marca na América do Sul. Ele foi especialmente projetado com e para os nossos consumidores, que buscam um SUV compacto sob medida para a sua família, acessível e capaz de unir força, design marcante e tecnologia, com espaço para até sete pessoas. Ele carrega todo o nosso conhecimento e respeito aos clientes da região", frisa Antonio Filosa, presidente da Stellantis na América do Sul.