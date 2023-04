Lexus RX 500h chega em sua quinta geração

O novo modelo desembarca no Brasil exclusivamente na versão F-Sport, a mais potente da linha do SUV híbrido, custando R$ 564.990,00. Um propulsor a combustão turbo de 2.4 litros e dois motores elétricos formam o conjunto motriz, entregando potência combinada de 371 cv e torque de 450,8 Nm, força controlada pela transmissão Hybrid Transaxle otimizada de seis marchas.

O novo Lexus RX 500h F-Sport estreia o sistema de tração nas quatro rodas Direct4, que proporciona melhor dirigibilidade e respostas precisas. A tecnologia monitora e controla, o tempo todo, a quantidade de torque e a força de frenagem entre os dois eixos do veículo.

O veículo conta também com a direção traseira dinâmica, ou DRS, recurso que realiza o esterço das rodas traseiras, facilitando manobras e garantindo mais estabilidade em curvas. O DRS calcula e define constantemente o ângulo ideal para as quatro rodas: em velocidades abaixo de 80 km/h, as rodas dianteiras e traseiras esterçam em direções opostas; acima dessa velocidade, na mesma direção, em um ângulo máximo de quatro graus.

O novo Lexus RX 500h foi desenvolvido de dentro para fora, o que significa que todos os comandos ficam em posição ergonômica, a fim de garantir uma condução confortável e segura. Além disso, o cockpit visa maximizar o prazer de dirigir.

No quesito segurança ativa, o SUV conta com uma lista extensa de funcionalidades importantes, como prevenção de colisão frontal com frenagem automática, controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (que diminui ou aumenta automaticamente a velocidade, de acordo com o tráfego), radar de verificação de perímetro, além de controles de tração e de estabilidade.