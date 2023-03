Uma semana vivenciando a mobilidade 100% elétrica

Pela primeira vez, Automotor teve a oportunidade de rodar por um período longo de tempo com um carro totalmente elétrico. O período: sete dias. O automóvel 100% elétrico: o Renault Kwid E-Tech.

A experiência foi muito interessante e demonstrou que a tecnologia elétrica não está, em termos práticos, muito distante da realidade diária do brasileiro - pelo menos daquele que possa pagar cerca de R$ 150 mil pelos veículos totalmente eletrificados mais "baratos" disponíveis no mercado, entre os quais o próprio Kwid E-Tech.

Pela primeira vez ao testar um automóvel, nossa preocupação maior foi onde abastecê-lo do que avaliar seu comportamento. A aflição aumentou ao se perceber que o carregador portátil que acompanhava o Kwid E-Tech, o qual poderia ser conectado durante toda a noite, exigia uma tomada de 220 volts aterrada, inexistente na residência deste que aqui escreve.

Como opções de recarga restaram, então, as concessionárias Renault de Porto Alegre ou um conhecido shopping na Zona Sul da cidade, no meio do percurso diário, que oferece equipamentos de forma gratuita para proprietários de modelos elétricos. A segunda acabou sendo a escolhida, inclusive pela velocidade de carregamento superior dos eletropontos mencionados.

Voltando à experiência ao volante, dirigir o Kwid E-Tech foi bastante agradável. Também não houve problema em se acostumar com algumas características da propulsão elétrica, como a ausência de barulho ao ligar o carro e rodar com ele; a "frenagem automática" proporcionada pelo sistema de regeneração de energia (basta tirar o pé do acelerador para a velocidade diminuir bem mais acentuadamente do que em um veículo a combustão, às vezes até dispensando o uso do freio); e o torque instantâneo ao acelerar, que garante uma boa dose de diversão.

Com autonomia de quase 300 quilômetros, o Kwid E-Tech é um carro 100% elétrico totalmente viável para uso urbano, ainda mais contando com a opção do abastecimento residencial. E, não dá para negar, a sensação de passar em frente aos postos de combustível tradicionais sem precisar parar é muito gratificante - o bolso que o diga. Para completar, o meio ambiente também agradece.