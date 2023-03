Haval H6 Premium HEV é o terceiro SUV híbrido da chinesa GWM

Posicionado no segmento dos médios, o modelo da Great Wall Motors chega ao Brasil para concorrer com as versões mais sofisticadas das marcas Jeep, Toyota e Volkswagen. Capaz de rodar grandes distâncias, o veículo possui motor 1.5 turbo a combustão e um propulsor elétrico - juntos, geram 243 cv de potência e 529,2 Nm de torque.

O H6 Premium HEV será vendido apenas em uma opção de acabamento, pelo valor de R$ 209 mil. Virá de série com sistema de condução semiautônoma nível 2 , o mais avançado disponível na categoria, o que significa um alto patamar de segurança ativa.

Entre as tecnologias disponíveis para essa finalidade, estão piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência (inclusive para marcha-ré), monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, marcha-ré e estacionamento automáticos. No que tange ao conforto, os recursos são ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença, entre outros.

Além da versão HEV, a GWM divulgou os preços das outras duas opções da linha Haval 2024. O H6 Premium PHEV AWD custará, na pré-venda, R$ 269 mil, enquanto o H6 GT PHEV AWD sairá das lojas por um tanto mais: R$ 299 mil. Os modelos adotam o mesmo trem de força: motor 1.5 turbo a combustão e dois propulsores elétricos (um em cada eixo). A potência e o torque combinados são de 393 cv e 761,5 Nm.