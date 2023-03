Hyundai Creta ganha série especial de estilo "dark"

A marca apresenta a N Line Night Edition, limitada a 900 unidades, que chega ao mercado como modelo 2024. Os destaques são seu visual, com acabamentos em preto, combinando esportividade e elegância, assim como os itens de segurança, conectividade e conforto. O novo modelo do SUV estará disponível nas concessionárias apenas no começo de abril, mas haverá uma pré-venda especial de 300 unidades a partir do próximo dia 13 de março, com preço sugerido de R$ 181.490,00.

Externamente, grade frontal, saias laterais e os protetores dos para-choques dianteiro e traseiro são em preto na série especial do Creta. A cor escura também aparece nos retrovisores externos, maçanetas e rodas de liga-leve com design exclusivo.

No interior, a N Line Night Edition segue com o padrão "dark" no revestimento de tecido do teto e no de couro sintético dos bancos, alavanca de câmbio e volante, cujas costuras são em vermelho. O teto solar panorâmico completa a ambientação a bordo.

A edição limitada vem com pacote completo de assistência avançada para condução, até então encontrado apenas na versão top de linha Ultimate. Controle de velocidade adaptativo e frenagem autônoma são os recursos incluídos. O outro acréscimo de equipamento é o som premium da renomada marca Bose, composto de oito alto-falantes de alto desempenho.

Dotado de motor 2.0 aspirado com 167 cv de potência e torque máximo de 201,9 Nm a 4.700 rpm, associado à transmissão automática de seis velocidades, o Hyundai Creta N Line Night Edition também recebeu mudanças técnicas. Novos amortecedores e molas dianteiras tornaram a suspensão mais rígida, enquanto uma recalibração deixou a direção elétrica mais firme.

"Os modelos N Line conquistaram os principais mercados mundiais com uma combinação de desempenho, tecnologia e estilo. O brasileiro é reconhecidamente um apaixonado pelo estilo esportivo e, por isso, o País foi o escolhido para receber, em 2022, a primeira versão do Creta N Line no mundo, que confirmou nossas expectativas e se tornou um grande sucesso. Agora, a nova série Night Edition atende ainda mais aquele consumidor 'Smart Performer', que é como chamamos o cliente do Creta N Line. São pessoas independentes, dinâmicas e bem-sucedidas, que buscam um veículo que reflita sua personalidade e estilo de vida. Isso tudo fica ainda mais valorizado pela produção limitada, que oferece o equilíbrio perfeito entre a exclusividade, o design esportivo e a tecnologia de última geração", comenta Gerardo Carmona, vice-presidente de operações comerciais da Hyundai para as Américas Central e do Sul.