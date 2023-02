Novo BMW X1 entrega mais tecnologia e desempenho

Produzido na fábrica de Araquari, em Santa Catarina, o SUV compacto passou por uma ampla renovação. Repleto de equipamentos, o modelo será oferecido em três versões: a nova sDrive18i, a sDrive20i X-Line e a sDrive20i M Sport.

Visualmente, o BMW X1 está mais robusto e imponente. Em parte, porque a carroceria cresceu - são 7 cm a mais no comprimento (4,50 m), 2 cm a mais na largura (1,84 m), 5 cm a mais na altura (1,64 m) e 2 cm extras de entre-eixos (2,69 m).

Na dianteira, o para-choque traz novo desenho com tomadas de ar mais agressivas. A tradicional grade "duplo-rim" também foi reestilizada. Na traseira, o para-choque e o layout das luzes das lanternas também mudaram.

Por dentro, a transformação foi mais profunda. O novo BMW X1 recebeu um inédito display curvado em TFT de alta resolução, que une duas telas, a de 10,2 polegadas do painel de instrumentos e a de 10,7 polegadas da central multimídia.

O veículo conta com duas opções de motorização. A versão sDrive18i utiliza um TwinPower Turbo de 1.5 litro e três cilindros, que rende 156 cv de potência e 230 Nm de torque, sendo acompanhado por uma transmissão automática de sete marchas.

Já as configurações sDrive20i X-Line e M Sport vêm equipadas com a nova geração do propulsor TwinPower Turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, o qual fornece 204 cv e 300 Nm de torque - em comparação com o motor anterior, há um incremento de 12 cv e 20 Nm. O câmbio também é automático de sete marchas.

A tecnologia embarcada no BMW X1 inclui estacionamento automático e o assistente de condução inteligente, sistema que, em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informa o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, sobre tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras funções.

Sistema multimídia pode ser acionado por voz, tato ou comando central giratório