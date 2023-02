Fiat Fastback se revela um ótimo companheiro para viagens

Um automóvel eficiente na cidade e gostoso de dirigir na estrada. Assim foi o Fiat Fastback na versão Impetus, equipado com motor 1.0 turbo de 130 cv de potência com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm, combinado com transmissão automática continuamente variável (CVT), durante teste realizado por Automotor.

Nesse ciclo misto, urbano e rodoviário, a economia de combustível chamou a atenção positivamente: a média de consumo ficou acima de 15 km/l. A engenharia dos atuais propulsores de 1.000 cm³ turbinados mais uma vez demonstrou versatilidade, proporcionando agilidade quando necessário, como em acelerações e arrancadas.

O visual do Fastback também merece destaque. As linhas musculosas e as dimensões generosas, em especial a altura em relação ao solo, conferem imponência ao carro.

Internamente, a arquitetura é moderna, com acabamentos de textura agradável. O painel digital e o funcional sistema multimídia proporcionam informação e conectividade.

A posição de dirigir elevada garante ótima visibilidade e a ergonomia para o motorista é muito boa. Há bom espaço para quem vai na frente, mas nem tanto para os ocupantes do banco traseiro.

O porta-malas do veículo é um capítulo à parte. Além da excelente capacidade, permite fácil acesso, graças ao amplo vão propiciado pela enorme abertura traseira.

À vontade em qualquer cenário, o Fastback tem atributos para conquistar muitos clientes para a Fiat, consolidando ainda mais a liderança da marca no mercado brasileiro.