Royal Enfield promove o lançamento mundial da Super Meteor 650

A nova cruiser da marca foi apresentada durante um festival de motos organizado pela fabricante na Índia. São duas versões: Super Meteor 650 e Super Meteor 650 Tourer (dotada de bolha frontal e "sissy bar" de série).

De estilo retrô, o modelo já começa a ser vendido no mercado indiano e chega à Europa em março próximo. No Brasil, a estreia está prevista para o segundo semestre deste ano, com produção na linha de montagem CKD que a Royal Enfield inaugurou recentemente em Manaus (AM).

Seu motor bicilíndrico de 648 cm3 rende 47 cv de potência e 52,3 Nm de torque máximo. A transmissão é de seis marchas. Fabricado em aço, o chassi possui um novo ponto de fixação do propulsor para maior rigidez estrutural.

A Super Meteor 650 é a primeira motocicleta da Royal Enfield a usar suspensão dianteira de garfo invertido, com curso de 120 mm. A traseira tem dois amortecedores e curso de 101 mm, além de cinco níveis de ajuste de pré-carga da mola.

A posição de pilotagem mira no conforto, como se espera em uma moto estradeira. O assento baixo e amplo, as pedaleiras avançadas e o guidão mais alto, largo e recuado privilegiam a ergonomia. Manetes de freio dianteiro e de embreagem são ajustáveis.

O painel combina velocímetro analógico e tela LCD com informações como conta-giros, indicador de marcha, nível de combustível, relógio e hodômetro. Farol em LED, tanque de combustível de 15,7 litros e rodas de liga-leve de 16 polegadas na traseira e de 19 polegadas na dianteira são outras características técnicas da Super Meteor 650.

"É uma motocicleta de média cilindrada com tantos atributos que até quem nunca pensou em ter uma cruiser vai se interessar por ela. Acreditamos que a Super Meteor 650 vai expandir esse segmento ao redor do mundo", diz Siddhartha Lal, diretor-geral da Eicher Motors, empresa controladora da Royal Enfield.