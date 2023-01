Land Rover apresenta o poderoso Defender 130

O veículo é considerado o mais capaz, sofisticado e espaçoso já criado pela marca. Entre seus destaques está a capacidade de acomodar até oito adultos em três fileiras de assentos com tamanho normal. O novo Defender 130 está disponível inicialmente na versão "X", que traz de série itens como suspensão a ar eletrônica, sistema de adaptação ao terreno e faróis matrix LED. O modelo importado tem preço inicial de R$ 899.950,00. Sob o capô vem um propulsor 3.0 a diesel de seis cilindros em linha, que fornece 300 cv e massivos 650 Nm de torque. Seu alternador também pode funcionar como motor elétrico, utilizando energia armazenada em uma bateria para dar força extra ao utilitário-esportivo. A tração integral inteligente e a transmissão automática de oito velocidades complementam o conjunto motriz. A suspensão a ar eletrônica permite até 430 mm de articulação, com 75 mm de elevação adicional na frente e na traseira para superar obstáculos. A arquitetura em alumínio garante elevada rigidez torcional ao Defender 130, três vezes superior à de veículos tradicionais. O SUV oferece ainda capacidade de reboque para até 3.000 kg. No interior, há uma nova tela sensível ao toque de 11,4 polegadas, carregador de celular por indução e console central com refrigeração. Entre as tecnologias de assistência ao motorista, destacam-se o retrovisor com imagens captadas por câmera traseira, sensor de profundidade, a função capô transparente (que permite "enxergar" a parte de baixo do veículo por meio de outra câmera) e o controle de cruzeiro adaptativo.

Ano memorável

A marca indiana de motocicletas Royal Enfield obteve em 2022 o melhor resultado de sua operação no Brasil, desde 2017, ultrapassando pela primeira vez o volume de 10 mil unidades vendidas e atingindo 5,5% de participação no segmento de média cilindrada. O market share geral foi de 0,74%, outro recorde. Em relação ao ano anterior, o aumento foi de 54% no volume de vendas. Em 2022, a empresa ampliou sua rede de concessionárias em solo nacional, alcançando 21 lojas em todas as regiões, número que deverá chegar a 25 até março próximo. O ano passado também registrou a inauguração da linha de montagem CKD da Royal Enfield, localizada no polo industrial de Manaus (AM), com capacidade instalada de finalizar até 15 mil motocicletas anuais.

Frota elétrica

A Tumelero está incorporando três caminhões elétricos à sua frota logística que opera na região da Grande Porto Alegre. O plano da rede de materiais de construção é continuar investindo nessa opção até atingir 100% da frota elétrica. Com essa meta em vista, a empresa também passa a disponibilizar uma estação de recarga para veículos elétricos na loja matriz da Capital, que poderá ser usada por seus clientes.

Quase 100% sustentável

A Goodyear desenvolveu um pneu com 90% de materiais sustentáveis. O produto já passou por todas as provas para circular nas ruas e estradas. Também foi testado para oferecer menor resistência ao rolamento quando comparado ao pneu feito com materiais tradicionais - o que significa potencial para proporcionar maior economia de combustível e menor emissão de carbono. Segundo a fabricante, esse novo pneu, cuja base de fornecedores está sendo habilitada, começará a ser vendido ainda em 2023. Entre as matérias-primas sustentáveis do produto estão óleo vegetal, sílica oriunda de resíduos de casca de arroz e poliéster de garrafas plásticas.

Yamaha oferece versão conectada de scooter



