Range Rover Velar adota motorização híbrida

A linha 2023 do SUV desembarca no mercado brasileiro com modelos eletrificados, que utilizam o propulsor PHEV, com tecnologia híbrida plug-in. As versões R-Dynamic S (R$ 624.900,00) e R-Dynamic HSE (R$ 653.150,00) entregam autonomia de até 53 quilômetros no modo 100% elétrico. A bateria de íons de lítio de 17,1 kWh foi instalada sob o piso do porta-malas. Além de poder ser reenergizada em menos de três horas em carregadores de 7 kW, pode atingir 80% de sua capacidade em apenas 30 minutos de recarga, quando conectada a um carregador rápido de corrente contínua (DC). O motor a combustão do Range Rover Velar híbrido é um 2.0 litros de quatro cilindros que rende 404 cv de potência e torque de 639 Nm, o que resulta em aceleração de zero a 100 km/h em 5,4 segundos. O design premiado do veículo se caracteriza pelas linhas sutis e pela valorização dos detalhes. O resultado é uma presença imponente e sofisticada. O mesmo estilo se percebe no requintado ambiente interno. Para garantir conveniência, o Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução e projeção do quadro de instrumentos no para-brisa. Com o sistema PIVI Pro, é possível curtir infoentretenimento a bordo por meio de uma interface simples, com gráficos nítidos e respostas mais rápidas. A tecnologia também contempla a telemática, proporcionando recursos de segurança e assistência ao motorista como serviços de emergência.

Ano prolífero

A Ford anunciou a chegada de três novos produtos no Brasil em 2023, como parte da sua ofensiva de eletrificação: a picape Maverick Hybrid, o esportivo Mustang Mach-E e a van E-Transit. Mas as novidades da marca não ficarão restritas a isso. No total, estão previstos 10 lançamentos inéditos no País no próximo ano. A previsão da Ford é de que o mercado automotivo nacional cresça em 2023, alcançando por volta de 2,2 milhões de unidades.

Motos empinando

A indústria de motocicletas registrou aumento de 18,7% na produção acumulada deste ano. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), de janeiro a novembro foram manufaturadas 1.328.105 unidades. Trata-se do melhor resultado para os 11 primeiros meses do ano desde 2014. No mesmo período do ano passado, esse número havia sido de 1.118.790 motos. No acumulado de 2022 foram vendidas 1.229.737 unidades, aumento de 17,7% na comparação com igual intervalo do ano passado (1.044.413 motocicletas). Também o melhor desempenho desde 2014.

Posto só para elétricos

A Vibra e a EZVolt inauguraram o primeiro posto totalmente elétrico do Brasil. Localizado no Jardim Anália Franco, na cidade de São Paulo, o local é o primeiro no País a oferecer carregadores ultrarrápidos em um ambiente exclusivamente projetado para veículos elétricos. Os clientes terão à disposição quatro carregadores, com oito pontos de recarga simultânea, incluindo um com potência de 200 kW, que permite máxima eficiência e rapidez. O valor da recarga é de R$ 1,97/kWh.

Jetta GLI 2023 chega com segurança incrementada



/Volkswagen/Divulgação/JC