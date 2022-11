e-2008 é o novo carro elétrico da Peugeot

Com design "magnético", como define a marca, alta tecnologia e muitos equipamentos, o modelo estreia no Brasil custando a partir de R$ 259.990,00. O novo e-2008 é considerado pela Peugeot um produto fundamental em sua estratégia de expansão no segmento de veículos elétricos urbanos.

Seu motor de 260 Nm de torque instantâneo e 136 cv de potência (igual a 100 kW) oferece três diferentes modos de condução: Sport, para melhor desempenho; Normal, para uso no dia a dia; e Eco, para otimização da autonomia. Com 50 kW de capacidade e oito anos de garantia, a bateria proporciona ao novo e-2008 alcance de 345 quilômetros com carga completa.

A recarga pode ser efetuada em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug, em corrente alternada (AC) ou contínua (CC). A bateria recupera 80% de sua capacidade em 30 minutos de carregamento em uma estação ultrarrápida de 100 kWh.

A tecnologia conhecida como "one pedal" atua com o freio motor e desacelera o automóvel com a simples retirada do pé do acelerador. Além disso, ajuda a regenerar a bateria, amplia a autonomia e prolonga a vida útil das pastilhas de freio.

O visual arrojado do exterior do Peugeot e-2008 se repete na cabine, onde a atração é o conceito i-Cockpit 3D, que inclui o volante esportivo rebaixado, a central multimídia com tela de 10 polegadas e o quadro de instrumentos 3D levemente elevado. Destaque também para os botões de controle que lembram interruptores de painéis de aviões a jato.

A segurança ativa atinge alto nível devido a recursos de assistência à condução como piloto automático inteligente; frenagem de emergência e farol alto automáticos; reconhecimento de placas de velocidade; alertas de atenção, ponto cego e permanência em faixa.

Painel com quadro de instrumentos elevado confere ar futurista ao interior