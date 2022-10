Feito no Brasil, novo BMW Série 3 incrementa sua interface digital

Apenas um mês depois da apresentação dinâmica na Europa, o modelo estreia por aqui com visual renovado, painel do BMW iX e trazendo mais equipamentos. Produzido em Araquari (SC), está disponível em três diferentes versões, 320i GP, Sport GP e M Sport, com preços começando em R$ 307.950,00.

"Lançar esse modelo no Brasil, produzido no próprio País, tão rápido é motivo de muito orgulho para nós e mostra como estamos concentrados em sempre oferecer o melhor para os nossos clientes. Com novo visual e interior extremamente moderno, o Série 3 reforça nossa participação de vendas no mercado premium", ressalta Aksel Krieger, CEO e presidente do BMW Group Brasil.

Na dianteira, os faróis e a grade dupla foram redesenhados, assim como o para-choque, que ganhou novas tomadas de ar. Na traseira, o para-choque e o esquema de luzes das lanternas foram reformulados.

Mas a maior novidade está no interior do carro. O Série 3 passa a ser equipado com o Live Cockpit Professional, uma enorme tela curvada, composta pela junção do visor de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos digital com o display de 14,9 polegadas da central multimídia. O conjunto, similar ao do modelo 100% elétrico BMW iX, apresenta as informações de maneira atraente e intuitiva.

O motor do sedã segue sendo o BMW TwinPower Turbo 2.0, de quatro cilindros em linha, que rende 184 cv de potência e 300 Nm de torque. A tração traseira é acionada pelo câmbio automático de oito marchas.

Entre os recursos do BMW Série 3, destaque para os faróis totalmente de LED adaptativos, estacionamento automático, "Reversing Assist" (refaz, em marcha a ré, os últimos 50 metros percorridos pelo veículo) e o assistente de condução inteligente, que informa sobre tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e ainda controla e previne a aproximação frontal de outro automóvel.

Cabine fica com visual "high tech" com a integração do painel e da central multimídia