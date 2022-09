A Caoa Chery introduz no veículo o Max Drive, um conjunto de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e auxílio ao motorista. Por meio de uma sofisticada tecnologia que combina uma câmera multifuncional e sensores, o recurso contribui para a prevenção de acidentes e ainda aumenta o conforto e a praticidade ao conduzir.

Entre as funções está o piloto automático adaptativo com assistente de congestionamento, que pode manter o Tiggo 7 Pro a uma distância segura do carro à frente, acelerando ou freando, inclusive até parar totalmente. Já a frenagem automática de emergência é capaz de evitar acidentes com outros carros, pedestres e ciclistas.

Para completar, o pacote inclui farol alto automático, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistência de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e aviso de colisão frontal ou traseira. Dotada de motor 1.6 Turbo GDI e transmissão automática de sete velocidades, a versão Tiggo 7 Pro Max Drive custa R$ 199.990,00.